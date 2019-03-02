В воскресенье ночью на северо-западе по-прежнему прогнозируют осадки - снег, мокрый снег. Ночью будет 0–5 градусов мороза, местами на западе до 2 градусов тепла.

В воскресенье днем ожидаются осадки. В первой половине дня это будет снег и мокрый снег, а днем - дождь. Температура будет 1–6 градусов тепла.