Ярмарка Казюкаса встретила торговцев переменами: за подорожавшие места заплатят покупатели

1 марта вильнюсский проспект Гедиминаса было не узнать. С самого утра там сновали торговцы, звучала музыка, появились покупатели. В городе начался праздник, который продлится до воскресенья. Однако некоторые торговцы поделились своими проблемами. В этом году плата за места на ярмарке выросла и за это придется заплатить покупателям.

Вот у одного прилавка собрались покупатели. Там продают украшения из полимерной глины.

"Все на тему ягод и фруктов. Каждая ягода сделана вручную", – рассказала автор работ Ирмина.

Пару сережек она делает за час. Стоят они 10 евро.

Правда, браслеты, по ее словам, отнимают больше времени. на каждый уходит 7-8 ч., поэтому и стоят они дороже. Один браслет стоит около 34 евро.

Ирмина была удивлена тем, что украшения люди покупают очень охотно.

"Люди торгуются, но я и делаю скидку. Сами украшения стоят столько же, сколько в прошлом году", – сказала Ирмина.

Традиционные деревянные ложки на ярмарке стоят от 2 до 6 евро, вербы от 1 до 45 евро, а интересные украшения – 20-50 евро.

На проспекте Гедиминаса трудно не заметить почти двухметрового крокодила Гену. Он держит вывеску Welcome.

Его автор Симонас продает на ярмарке свои изделия уже 4-ый год.

"Мой крокодил стоит 3500 евро", – сказал Симонас, заметив, что он может стать хорошим украшением усадьбы.

"Мы с отцом хотели создать что-нибудь особенное, интересное, вот и сделали Гену, только без шляпы", – сказал продавец.

Симонас заметил, что цены на ярмарку в этом году значительно ударили по карману торговцев.

"Цены очень поднялись, поэтому я и стою здесь, а не на ул. Швянтарагё, как прежде. За это место мы заплатили 350 евро, а места тут маловато", – пожаловался он.

По его словам, такой рост цен болезненно сказался на его доходах.

"Мы были вынуждены немного поднять цены. Накинули небольшой процент", – сказал он.

В "Сквере дизайна" на Кафедральной площади" людей собралось немало. Торговцы говорят что одни приходят сюда погреться, а другие - за покупками.

Оскар из Латвии принимает участие в ярмарке во второй раз.

"Я продаю вещи, которые вернул к жизни. Это украшения из механизмов неработающих часов. Вот кольца, браслеты, броши", – сказал он, заметив, что стоимость броши от 15 до 20 евро.

Он сказал, что уже кое-что продал и что литовцы - хорошие покупатели.

"Вы мне нравитесь. Вы любите ярмарки, рынки. У нас таких нет, но мы и общаться не любим", – рассказал он о разнице между литовцами и латышами.

А вот Андрюс из Литвы, торгующий в "Сквере дизайна" сказал, что продает вещи, привезенные из Индонезии, с острова Бали.

Он продает стеклянную посуду на деревянной основе.

"Это продукция ручной работы. В ней можно выращивать цветы, держать рыбок или орехи", – сказал он. Стоимость таких оригинальных изделий от 20 до 80 евро.

"Мы продаем и стол, он стоит 600 евро", – сказал Андрюс.