Вот у одного прилавка собрались покупатели. Там продают украшения из полимерной глины.
"Все на тему ягод и фруктов. Каждая ягода сделана вручную", – рассказала автор работ Ирмина.
Пару сережек она делает за час. Стоят они 10 евро.
Правда, браслеты, по ее словам, отнимают больше времени. на каждый уходит 7-8 ч., поэтому и стоят они дороже. Один браслет стоит около 34 евро.
Ирмина была удивлена тем, что украшения люди покупают очень охотно.
"Люди торгуются, но я и делаю скидку. Сами украшения стоят столько же, сколько в прошлом году", – сказала Ирмина.
Традиционные деревянные ложки на ярмарке стоят от 2 до 6 евро, вербы от 1 до 45 евро, а интересные украшения – 20-50 евро.
На проспекте Гедиминаса трудно не заметить почти двухметрового крокодила Гену. Он держит вывеску Welcome.
Его автор Симонас продает на ярмарке свои изделия уже 4-ый год.
"Мой крокодил стоит 3500 евро", – сказал Симонас, заметив, что он может стать хорошим украшением усадьбы.
"Мы с отцом хотели создать что-нибудь особенное, интересное, вот и сделали Гену, только без шляпы", – сказал продавец.
Симонас заметил, что цены на ярмарку в этом году значительно ударили по карману торговцев.
"Цены очень поднялись, поэтому я и стою здесь, а не на ул. Швянтарагё, как прежде. За это место мы заплатили 350 евро, а места тут маловато", – пожаловался он.
По его словам, такой рост цен болезненно сказался на его доходах.
"Мы были вынуждены немного поднять цены. Накинули небольшой процент", – сказал он.
В "Сквере дизайна" на Кафедральной площади" людей собралось немало. Торговцы говорят что одни приходят сюда погреться, а другие - за покупками.
Оскар из Латвии принимает участие в ярмарке во второй раз.
"Я продаю вещи, которые вернул к жизни. Это украшения из механизмов неработающих часов. Вот кольца, браслеты, броши", – сказал он, заметив, что стоимость броши от 15 до 20 евро.
Он сказал, что уже кое-что продал и что литовцы - хорошие покупатели.
"Вы мне нравитесь. Вы любите ярмарки, рынки. У нас таких нет, но мы и общаться не любим", – рассказал он о разнице между литовцами и латышами.
А вот Андрюс из Литвы, торгующий в "Сквере дизайна" сказал, что продает вещи, привезенные из Индонезии, с острова Бали.
Он продает стеклянную посуду на деревянной основе.
"Это продукция ручной работы. В ней можно выращивать цветы, держать рыбок или орехи", – сказал он. Стоимость таких оригинальных изделий от 20 до 80 евро.
"Мы продаем и стол, он стоит 600 евро", – сказал Андрюс.