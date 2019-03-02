Maxima подготовила новинку: кошелек можно будет оставлять дома

Ни дисконтной карты, ни платежной карты, ни денег. При помощи специального мобильного приложения в магазинах сети Maximа можно будет расплатиться, не используя вышеперечисленные формы оплаты.

Глава Maxima grupė Далюс Миспнас в интервью DELFI рассказал, что одно из новшеств – мобильное приложение. Он заверил, что оно облегчит процесс, поскольку в него интегрируется и часть программы лояльности и оплаты. Журналисты DELFI уже испробовали это новшество.

Пока приложение действует в рамках испытаний. Но его уже можно бесплатно прислать через Google Play и App Store. Приложение поможет найти ближайший работающий магазин сети, отслеживать свои расходы, видеть, сколько удалось сэкономить за счет скидок. Благодаря связи с дисконтной картой Ačiū видны не только общие, но и персональные акции. Если связать приложение с платежной картой, то с его помощью можно и оплатить покупки.

Приложение диктует ряд правил. Если оно не связано с дисконтной картой Ačiū, т.е. используется анонимно, тогда Maxima получит только обобщенные данные о клиенте – возрастная группа, регион. Если будет связь, то сеть будет видеть и историю ваших покупок. Приложение запрашивает доступ к вашим смс-сообщениям, камере, запрашивает местоположение, биометрические данные (отпечатки пальцев). Указывается, что эти данные нужны для сканирования QR кода, установки близлежащего магазина, информирования о предложениях и т.д.

Также информируют, что с приложением можно связать только одну платежную карту – VISA, VISA Electron и MasterCard, но не Maestro. Стоимость покупок не может превышать 150 евро. Когда человек хочет связать приложение с платежной картой, его направляют в электронный банк, нужно подключиться к э-банкингу. Для безопасности просят ввести код из 4 цифр – они не могут быть одинаковыми. Если клиент 4 раза неправильно введет кос, приложение блокируется на 10 минут.

При использовании приложения достаточно сосканировать QR код. В кассе самообслуживания он виден на экране, а в обычной кассе надо информировать кассира, что вы хотите оплатить покупки при помощи приложения.

DELFI испробовал новое приложение в нескольких магазинах. Смартфон для считывания QR кода не надо подносить очень близко к экрану, он и без того хорошо считывается, связывается с дисконтной картой Ačiū, использует все скидки. В кассе надо указать форму оплаты, ввести код и в течение нескольких секунд проводится оплата. Тут же приходит письмо на эл. почту с уведомлением об оплате.

Глава Maxim Кристина Мейде заверила DELFI, что это безопасный способ расчета.

Тестовая версия приложения была запущена на прошлой неделе, она подходит для смартфонов как с операционной системой Android, так и с iOS. Сейчас прислушиваются к замечаниям и пожеланиям клиентов.

"Окончательную версию приложения мы планируем запустить в ближайшее время", - сказала Мейде.

Пока отзывы о приложении положительные, клиенты подчеркивают простоту и быстрый расчет. Некоторые клиенты хотели бы, чтобы приложение можно было связать с несколькими платежными картами, другие хотели бы использовать вместо кода отпечаток пальца. Также отметили, что если каждая сеть введет свое приложение для расчета, то начнется путаница.