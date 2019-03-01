Бывший член Сейма Пукас оправдан по обвинениям в сексуальных домогательствах

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в пятницу оправдал обвинявшегося в сексуальных домогательствах члена Сейма Литвы Кястутиса Пукаса.

Суд оправдал его, сочтя, что он не совершал деяний, имеющих признаки преступления или уголовного проступка.

Прокуратура просила оштрафовать бывшего политика на 1800 евро.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован.

К. Пукас дал показания суду, однако свою вину не признал. Обвинения в свой адрес он назвал сказками. На вынесение приговора он не явился.

Во время заседаний, проходивших с прошлого лета, суд опросил потерпевших, свидетелей. Одна из потерпевших присутствовала на вынесении приговора.

После оправдательного приговора иски всех потерпевших оставлены без рассмотрения.

Рассмотрение дела было закрытым.

Досудебное расследование о сексуальных домогательствах было начато в марте 2017 года. Было установлено, что, являясь членом Сейма, К. Пукас в течение нескольких месяцев мог домогаться лиц, зависимых от него по службе или иным образом.

К. Пукас ушел в отставку из Сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать.