Рабочих, которые повредили корни деревьев на аллее Лайсвес, ждут неприятности

На прошлой неделе выяснилось, что во время реконструкции аллеи Лайсвес в Каунасе рабочие нанесли непоправимый вред растущим там деревьям. Инспекторы Департамента охраны окружающей среды будут следить за обстановкой на аллее Лайсвес до конца реконструкции, сообщает Министерство охраны окружающей среды.

Инспекторы отправились на аллею Лайсвес сразу же после того, как по телефону и эл. почте поступило сообщение о том, что рабочие наносят вред дереву. Во время осмотра инспекторы установили, что дерево серьезно повреждено, нарушены его жизненные функции.

На следующий день инспекторы проверили рабочих компаний Autokausta и Kauno tiltai и в другой части аллеи Лайсвес. Во время проверки зафиксировали еще один подобный случай.

Инспекторы составили протокол об административном нарушении. За уничтожение зеленых насаждений физическим лицам грозит штраф в размере 60-200 евро, а главам юридических лиц – 80-300 евро. Кроме того, нарушители должны возместить нанесенный природе ущерб на сумму 904 евро.