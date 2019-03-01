Счета за февраль в этом году будут на четверть меньше, чем в прошлом

ELTA ; Лукас Блекайтис , ru.DELFI.lt

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По предварительным данным Литовской ассоциации поставщиков тепла (ЛАПТ), счета за отопление, которые получат жители Литвы за февраль этого года, будут примерно на 25% меньше, чем в феврале 2018 года.

По данным ЛАПТ, из-за более мягкой погоды в феврале этого года для отопления многоквартирных домов использовали на 30% меньше теплоэнергии, чем в феврале 2018 года. В феврале этого года средняя температура в Литве составила 1 градус тепла, а в прошлом - 6,2 градусов мороза. Однако, по данным ЛАПТ, из-за подорожания теплоэнергии на 5% счета будут примерно на 25% ниже. Статьи по теме: Прогноз: счета за отопление за декабрь потребуют больше расходов Правительство не нашло способ удержания цен: с января дорожает газ и электричество ЛАПТ прогнозирует, что за отопление квартиры площадью 60 кв. м владелец типовой квартиры в старом доме заплатит в среднем 61 евро. Год назад счета составили 85 евро. В этом году средняя цена на теплоэнергию в Литве была 6 евроцентов/кВт с НДС, а год назад - 5,7 евроцентов/кВт с НДС. Теплоэнергия подорожала из-за повышения цен на газ и биотопливо на бирже Baltpool. По данным ЛАПТ, в Литве около 700 000 квартир с центральным отоплением. Около 118 000 из них находятся в плохо утепленных, неэкономичных домах. Еще около 409 000 - в старых неутепленных домах советской постройки. Около 47 000 квартир находятся в модернизированных домах, 71 000 - в полностью обновленных домах, 57 000 - в новых домах, построенных после 1993 года.

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