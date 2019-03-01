Депутат обратилась в прокуратуру в связи с информацией об Ивашкявичюсе и Ванагайте, распространяемой в интернете

ELTA ; Сигита Зумерите , ru.DELFI.lt

R. Vanagaitė ir M. Ivaškevičius Foto: DELFI

Депутат литовского парламента Аушра Малдейкене 1 марта обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с информацией, которую распространяют на сайте "База данных врагов родины". По мнению депутата, информация, которая содержится на этом сайте, противоречит праву на свое мнение и его выражение, утвержденному в Конституции Литвы.

Малдейкене считает, что информация, которая содержится на сайте также противоречит договору с Евросоюзом. На этом сайте дана информация о писателях Марюсе Ивашкявичюсе и Руте Ванагайте. Читателей сайта призывают делиться данными об этих лицах, которые явно можно расценить как призыв к расправе над ними. Статьи по теме: Заявление на Ивашкявичюса в полицию передали прокуроры Марюса Ивашкявичюса вызывают в полицию за публичные высказывания Депутат прост Генпрокуратуру начать расследование и оценить, не нарушают ли авторы сайта основные права человека, утвержденные в Конституции Литвы и договоре с ЕС, а также 167 (незаконный сбор информации о личной жизни) и 145 ( угроза убийства или нанесения тяжких увечий, терроризирование человека) ст. УК ЛР. Кроме того, депутат просит оценить, не нарушают ли авторы сайта законы, регламентирующие защиту персональных данных.

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