В Алитусе открылся дом престарелых: сколько будут стоить его услуги

1 марта в Алитусе открылся дом престарелых, отдел опеки при ассоциации "Встречая старость". Пока в нем еще нет жильцов, но через несколько дней – 4 марта – там поселятся 19 пожилых людей. В будущем там найдут себе приют 56 человек, о которых будут заботиться 15 работников дома престарелых.

За поддержку этой идеи Алитусскую мэрию поблагодарила директор ассоциации "Встречая старость" Дайва Ермалене, заверив, что пожилых людей ждут качественные услуги.

Помещение дома престарелых освятил настоятель алитусского храма им. С. Казимира Ритис Балтрушайтис. Он пожелал будущим постояльцам достойной жизни в этом месте, счастья и любви.

Это платный дом престарелых. Пожилые люди-инвалиды за проживание в доме престарелых должны будут платить 80% своих доходов и 100% компенсации (выплата за опеку). Если речь идет о пожилом человеке, у которого есть недвижимость, то он должен также платить налог за недвижимость, в размере 1% от стоимости имущества, превышающей установленный норматив. Если пожилые люди сами обратятся в дом престарелых и изъявят желание там поселиться, то им придется платить полную цену – 830 евро без ухода и 890 евро с уходом.