Несчастье произошло, когда водитель, поворачивая с ул. Кауно на Альгирдо не пропустил пешехода. Водитель (1976 г.р.) был трезвым.
Врачи скорой помощи привели пострадавшую в чувство и увезли в больницу. Она получила травму ноги.
|15:00
|Gyvai / DELFI Diena. Kas nuplaus galima korupcija išteptą teisėjų mundurą ir už kiek Lietuvoje „parduodama“ demokratija?
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В четверг вечером, в 19.55 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Альгирдо и Кауно автомобиль BMW сбил молодую женщину (1993 г.р.). В полицию сообщили, что пострадавшая потеряла сознание.
Несчастье произошло, когда водитель, поворачивая с ул. Кауно на Альгирдо не пропустил пешехода. Водитель (1976 г.р.) был трезвым.
Врачи скорой помощи привели пострадавшую в чувство и увезли в больницу. Она получила травму ноги.