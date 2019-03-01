В Вильнюсе на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

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В четверг вечером, в 19.55 ч., в Вильнюсе, на перекрестке ул. Альгирдо и Кауно автомобиль BMW сбил молодую женщину (1993 г.р.). В полицию сообщили, что пострадавшая потеряла сознание.



Несчастье произошло, когда водитель, поворачивая с ул. Кауно на Альгирдо не пропустил пешехода. Водитель (1976 г.р.) был трезвым. Врачи скорой помощи привели пострадавшую в чувство и увезли в больницу. Она получила травму ноги.

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