На скользкой дороге водитель Mercedes не справилась с управлением и перевернулась

1 марта, около 7 ч., в Вильнюсе, на ул. С.Баторо, с дороги съехал автомобиль Mercedes, которым управляла женщина. Автомобиль снес два дерева и перевернулась.

По номеру 112 сообщили, что автомобиле зажат человек. Однако выяснилось, что водитель не зажата, а просто не может выбраться из машины. Ей помогли остановившиеся водители.

Водитель не пострадала, но она находилась в шоковом состоянии. По ее словам, асфальт был очень скользким, автомобиль стало бросать из стороны в сторону, и он съехал с дороги.

Ул. С.Баторо, соединяющая Новую Вильню с центром, очень оживленная, однако в пятницу утром дорожные службы не посыпали ее. И это несмотря на то, что улицы в находящихся рядом садоводческих товариществах машина посыпала песком.