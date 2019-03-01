Социолог: житель Литвы должен получать как минимум 1000 евро "на руки"

Неравенство в Литве и социальное разобщение находятся в критическом положении, таковы данные отчета Еврокомиссии (ЕК). В нем внимание обращают и на сокращение числа жителей трудоспособного возраста в стране.

"Литва остается страной парадоксов. С одной стороны - хорошее экономическое здоровье, крепкий экономический рост, снижение безработицы, быстрый рост зарплат и хорошее положение в сфере госфинансов. Но в то же время - растет разница между регионами и сложилось критическое положение из-за неравенства и социального разобщения", - сказал журналистам глава представительства ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.

Кто виноват в том, что в Литве быстро растет количество бедствующих людей? Способна ли Литва самостоятельно решить эту проблему? Об этом в передаче "День на DELFI" говорили с представителем Литовского центра социальных исследований Богуславом Гружевским и экономистом банка Luminor Жигимантасом Маурицасом.

Гружевский считает, что усилия, которые сейчас прилагают в этом деле, недостаточно эффективны.

"Я бы не хотел быть необъективным, но социальная программа этого правительства больше направлена на улучшение благосостояния малоимущих. Немало инвестировали, но результат не ощущается, поскольку у нас неэффективная налоговая система. Именно она лежит в основе роста неравенства. Все усилия, побуждающие рост, неэффективны. Доходы богатых людей растут на 20-30% быстрее. Поэтому разница увеличивается. Отсюда и самое большое неравенство. Если бы мы измерили абсолютную нищету, то она уменьшается. Предпринятые этим правительством меры работают, и я хотел бы верить, что в будущем будет лучше, но условную нищету мы может снизить только через более совершенную налоговую систему", - сказал Гружевский.

Маурицас считает, что одна из самых больших проблем Литвы – разница между регионами.

"Есть две основные причины. Первая, это большая разница в натуральных доходах в Литве, начиная с большой разницы в регионах, между Вильнюсом и всей остальной Литвой, также большая разница по возрастным группам, по группам людей с разным образованием, отличается уровень безработицы. Вторая, неэффективность перераспределительной системы в Литве, она плохо сглаживает разницу. Исследования показывают, что причина кроется в выплатах, но и в несовершенной налоговой системе. Мы берем у тех, у кого и без того мало и отдаем тем, кто, возможно, этого не заслуживает. (…) Наша система социальной защиты работает плохо, мы видим это по пенсионерам", - сказал Маурицас.

Гружевский считает, что нищету генерирует экономическая система.

"Я считаю, и в Литве, и в мире нищету генерирует экономическая система. Мы производим все больше, мировая экономика укрепляется, национальное богатство растет, но через зарплаты перераспределяется все меньше. Нищета приходит с рабочего места. Мы создаем много, мы на 18-19 месте по силе экономики, мы самая сильная страна в регионе", - заметил Гружевский.

Он прибавил, что многие решения, которые были приняты после кризиса имени большое влияние. "Люди, которые не могут генерировать ответственность на уровне распределения, они в ответе за то, что происходит в Литве. Все эти выводы - выражение доминирующего капитала. Принятые после кризиса решения сделали систему такой неэффективной, какой она является сейчас", - сказал Гружевский.

По словам Маурицаса, чтобы уменьшить неравенство нужно, чтобы экономическое развитие было гармоничнее.

"Конечно, начало всего - экономика и все неравенства, разница между регионами, городами, группами людей. Чтобы уменьшить натуральное неравенство доходов нужно равномерное развитие экономики, не только в Вильнюсе. Если не привести это в порядок, мы не попадем в число стран, где неравенство невелико. Я думаю, что надо работать с механизмом перераспределения, он не уменьшает этот отрыв на столько, на сколько делает это в других странах ЕС. У нас двойной вызов. Нужно решать их оба, чтобы снизить неравенство. Это разделяет наше общество", - сказал Маурицас.

"Если мы увеличим прогрессивность, в области налогов, то это будет один из самых эффективных способов. (…) Мне кажется, что очень важно соотношение прогрессивности и накопленного через зарплату имущества. Надо принимать социально справедливые решения, которые помогут и людям и государству, но они будут направлены в сторону потребителя. Конечно, трудно об этом говорить, поскольку многие либерально настроенные люди это не одобряют, поскольку это их спасательный круг", - сказал Гружевский.

Маурицас считает, что зачастую работать по договору невыгодно.

"На самом деле, раздел "пирога" ВВП - это большой вызов, поскольку на долю работников приходится самая небольшая его часть во всем ЕС. TaiЭто большой вызов, но причины разные. Одна из них – неравномерное налоговое бремя, так называемый "скотный двор". Часто невыгодно работать по найму. (…) Можно упомянуть хорошие примеры. Скажем, в Швейцарии 65% "пирога" отдают работникам, а в Литве всего 45%. Наши зарплаты "на руки" могли бы быть 1000 евро, если бы мы научились разбираться с этим "пирогом", - сказал Маурицас.

"Жителю Литвы сейчас надо платить не меньше 1000 евро "на руки". Надо создавать рабочие места, которые могли бы решить проблему возвращения эмигрантов", - сказал Гружевский.

Оценивая отчет ЕК, в котором речь шла о неравенстве в Литве и социальном разобщении, премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что в прошлом году правительство Литвы начало решать эти проблемы.

"Ни для кого не новость данные за 2017 год. Однако что касается бюджетов на 2018-2019 гг и принятых решений, работа двух лет правильная, правительство, видя диагноз, начало лечение", - сказал в интервью Žinių radijаs Сквернялис. По его словам, наивно думать, что ситуация может измениться очень быстро, но в следующем году ситуация должна быть лучше.

"Маленькие шаги делают в правильном направлении. Особенно, когда говорят о выплатах. "Детские" деньги, я верю, уменьшат риск нищеты в семьях. Также индексация пенсий, конечно, сама по себе она ничего не решит, но по крайней мере частично гарантирует, что количество бедствующих не увеличится. Может быть, сделают и небольшой шажок в деле более прозрачных налогов", - сказал Гружевский.