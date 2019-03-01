В Вильнюсе началась традиционная ярмарка Казюкаса

В пятницу в Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса, на которой различные продукты представят около 1500 тыс торговцев и ремесленников из Литвы и зарубежья. Ярмарка разместится на основных улицах Старого города литовской столицы, также планируется и культурная программа.

В пятницу в Вильнюсе начинается традиционная ярмарка Казюкаса, на которой различные продукты представят около 1500 тыс торговцев и ремесленников из Литвы и зарубежья. Ярмарка разместится на основных улицах Старого города литовской столицы, также планируется и культурная программа.

Проходящая в 416-ый раз ярмарка Казюкаса в этом году встретит горожан и гостей столицы лозунгом "Айда на Казюкаса".

В этом году организаторы выдали разрешения более чем 1300 торговцам, основная их часть – около 800 – будут торговать непищевыми товарами, еще около 150 торговцев прибудут из-за границы.

Основная новинка этого года – мост через проспект Гядиминаса высотой четыре метра, он будет установлен у площади им. Винцаса Кудирки. Посетители ярмарки смогут сверху увидеть торговые павильоны.

В пятницу организуется торжественная церемония открытия ярмарки у этого моста, до которого с площади Лукишкес пройдет праздничное шествие.

Организаторы надеются, что ярмарку, проходящую традиционно в первые выходные марта, в этом году посетят около 500 тыс. человек.

Город уже несколько столетий город встречает весну шумной ярмаркой.

После канонизации короля Казимира (1458-1484) в 1602 году, ежегодно в день его смерти - 4 марта - в Вильнюсе проводились торжественные театрализованные шествия. Название ярмарки происходит от уменьшительной формы литовского варианта имени Казимирас - Казюкас. Характерные вильнюсские пасхальные вербы из высушенных разноцветных, крашеных, цветов и трав - важный атрибут ярмарки.

В 1827 году вильнюсские купцы получили привилегии на проведение трехдневной ярмарки Казюкаса. Ярмарка проходит в первые выходные до дня Св. Казимира (4 марта).