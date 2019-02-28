Полиция просит отозваться всех, кто может поделиться ценной информацией, которая поможет установить подозреваемых. Просьба связаться со следователем Айдасом Какнявичюсом по номеру +370 700 65733, моб. тел. +370 614 72 750, эл. почте aidas.kaknevicius@policija.lt или по номеру 112.