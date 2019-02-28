Полиция просит о помощи в поисках людей, распявших кота

ru.DELFI.lt

Ant kryžiaus prikaltas katinas

27 февраля, в 8.40 ч., в Алитусском районе, в деревне Панямунинкеляй, около знака Панямунинкеляй (Panemuninkėliai), заметили прибитый к дереву крест с распятым на нем мертвым котом. Сотрудники ГКП Алитусского округа расследуют этот случай жестокого обращения с животным.

Полиция просит отозваться всех, кто может поделиться ценной информацией, которая поможет установить подозреваемых. Просьба связаться со следователем Айдасом Какнявичюсом по номеру +370 700 65733, моб. тел. +370 614 72 750, эл. почте aidas.kaknevicius@policija.lt или по номеру 112.

Рекомендуем: