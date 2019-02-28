В первый день досрочного голосования на муниципальных выборах в Литве явка была 1,42%

BNS ru.DELFI.lt

В первый день досрочного голосования на муниципальных выборах в Литве проголосовало 34,9 тыс. или 1,42% избирателей, сообщила в четверг Главная избирательная комиссия (ГИК).

В 2015 году на выборах в советы самоуправлений в первый день досрочного голосования проголосовало немного меньше избирателей – 1,22% (30,9 тыс.). Досрочное голосование продолжается и в четверг. Местные политики на этих выборах претендуют на 1502 мандата в муниципальных советах, 60 из них - на места мэров. Из-за сокращения численности населения в этом году избирается на 22 члена советов меньше, чем на предыдущих выборах. На мандаты членов муниципальных советов претендует более 13 тыс. политиков, в мэры баллотируется более 400. В списках избирателей значится 2 млн 458 тыс. 13 человек.

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