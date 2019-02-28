"Содра" видит еще один вызов: небольшие зарплаты сейчас – не проблема

Фонд социального страхования ("Содра") сообщает, что за прошлый год доходы каждого второго жителя Литвы увеличились как минимум на 1/10 часть, а наибольший рост доходов должны были ощутить люди с самыми небольшими зарплатами. В таких условиях наблюдается новый вызов – "юберизация".

По данным последнего квартала 2018 года, "Содра" сообщает, что доходы жителей страны росли, особенно быстро росли небольшие зарплаты.

Средняя зарплата в конце последнего квартала 2018 года составила 934 евро. Это на 101 евро или на 12% больше, чем в последнем квартале 2017 года.

"Данные отличаются от данных Департамента статистики из-за иной методики подсчета, налицо тенденция быстрого роста, но есть некоторое замедление. Всегда возникает вопрос, чьи зарплаты увеличились на 100 евро. Те, кто в прошлом году получал минимум и меньше, вероятно получают доходы на 50% больше. Я говорю о значительном повышении, на 10%", – сказала советник главы "Содры" Юлита Варанаускене.

Уменьшилось количество людей, которые зарабатывали меньше минимума - на 40 000 человек.

"Что касается регулирования минимума, плюс в том, что это помогает повысить доходы людей с небольшими зарплатами, но минус - это то, что работодатели повышают зарплату на столько, на сколько им говорят, но не больше", – заметила Варанаускене.

Поскольку росли доходы, увеличились и взносы социального страхования, а с ними увеличились пособия по болезни и другие выплаты.

"Содра" сообщает, что среднее пособие по безработице за месяц в течение года увеличилось на 15% – с 265 евро в конце 2017 г. до 305 евро в последнем квартале. Почти на треть увеличилось и число получателей пособия – с 45 100 в последнем квартале 2017 г. до 59 500 в тот же период 2018 г.

По словам Варанаускене, все больше людей пользуются правом на получение долгосрочного пособия по безработице. В прошлом году его получали 4500 человек.

"Содра" отмечает, что количество людей, получающих меньше минимума сокращается, но neiвозникают проблемы с появлением нового вида деятельности, самозанятости.

"Не стоит почивать на лаврах и спокойно наблюдать за "юберизацией", когда трудовые отношения заменяют отношения - заказчика и поставщика услуг. С одной стороны это увеличивает гибкость, с другой стороны уменьшает социальные гарантии. Это не только болезнь Литвы. Данные показывают, что стало меньше людей, которые прежде были наемными работниками, например, таксистов. Если посмотреть, что происходит, то видно, что половина из них стала работать на себя, через Uber и другие платформы.

Это само по себе неплохо, гибкость формы, больше людей может работать и заработать. Но в таких случаях доходы людей нестабильны, люди чувствительны к любым проявлениям финансовых неурядиц, у них меньше социальные гарантии, поскольку они платят меньше налогов, а некоторые не платят вообще – например, они не застрахованы на случай лишения работы или несчастного случая", – заметила Варанаускене.

Проблема может возникнуть и тогда, если к переходу на такую форму деятельности работодатели будут поощрять своих работников, чтобы удержать свою конкурентоспособность.

В декабре прошлого года меньше минимума получали 110 000 наемных работников – на 40 0000 меньше, чем в декабре 2017 г.

В 2017 г. сами за себя налоги платили 95 000 жителей. Еще 57 000 работали по бизнес-удостоверению.

2 из 3 самозанятых декларировали доходы меньше минимума.