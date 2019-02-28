Вильнюсцев ждут заторы и перекрытые улицы: завтра начинается ярмарка Казюкаса

В первые выходные марта в Вильнюсе пройдет традиционная ярмарка Казюкаса. По этой причине будет изменено движение почти во всем центре города, некоторые улицы будут полностью закрыты.

Вильнюсская мэрия предупреждает, что ярмарка будет проходить на проспекте Гедиминаса, на Лукишкской площади, на Ратушной площади, на площади им. В.Кудирки и на Кафедральной площади, в скверах Жемайте, Одмину и К.Сирвидаса, на ул. Т.Врублевскё, Майронё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Пилес, Диджёи и Вокечу. Также 1 марта с 13 до 15 ч. пройдет праздничное шествие по проспекту Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади.

С 19 ч. 26 февраля до 20 ч. 28 февраля запрещено движение на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус.

С 20 ч. 28 февраля до 6 ч. 4 марта запрещено движение на проспекте Гедимимаса, на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Пилес, Диджёи (и вокруг Ратуши), Барборос Радвилайтес, Майронё, Вокечу.

С учетом ограничения движения, 1–3 марта изменится маршрут автобусов 10-го, 11-го, 33-го, 89-го и 102-го N маршрутов.