Департамент статистики: в конце 2018 года в Литве бастовало почти 3,7 тыс. учителей

BNS ru.DELFI.lt

В конце прошлого года из-за улучшения условий труда бастовало почти 3,7 тыс. педагогов из 149 учебных заведений, объявил в четверг Департамент статистики.

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