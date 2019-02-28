Великолепный парк литовской столицы: каких птиц там можно увидеть

Орнитолог Литовского содружества орнитологов Гедиминас Петкус приглашает жителей посетить парк, который жителям литовской столицы известен очень хорошо. Орнитолог предлагает воспользоваться созданной им интерактивной картой, на которой указаны достопримечательности этого парка, даны советы и описания, которые оживят обычную прогулку.

"Эта платформа тем и удобна, что человек сам может разметить свой маршрут, а потом оставить свои заметки. Пользователь получит не только практическую информацию, но и познакомится с разными видами птиц, увидит, как они выглядят. На карте указаны скворечники, описано, кто в них живет, как увидеть жильцов, – сказал Петкус. – А скворечники в парке есть не только для птиц, но и для бабочек, для божьих коровок, и для летучих мышей. У нас даже есть один домик для белки".