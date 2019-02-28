"Что мы можем сейчас сделать? У нас есть план-"хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, что говорит: "Закройте", - заявил кандидат в президенты С. Сквернялис на встрече с жителями Кедайняй.

На просьбу портала прокомментировать ситуацию подробнее советник С. Сквернялис Томас Бержинскас сказал, что премьер подробнее комментировать не будет. Это якобы будет сделано позже.

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Председатель парламентской Комиссии по вопросам энергетики и гармоничного развития Виргилиюс Подерис сказал, что с ним С. Сквернялис своим планы еще не обсуждал. Входящий во фракцию "аграриев" в сейме В. Подерис объяснил, что позиция Литвы в отношении БелАЭС отражена в законе и пока никто не вносил предложений его изменить.

Член комиссии, представитель оппозиционных либералов Эугениюс Гентвилас склонен связывать заявления С. Сквернялиса с приближающимися выборами, но вместе с тем у него возникает вопрос, не планируется ли изменить нынешнюю позицию Литвы относительно БелАЭС: "возникают знаки вопроса, не будут ли это реализовано через правительства. Что это, я не знаю, но мне ясно, что это как бы не соответствует действующему закону".

BNS напоминает, что Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Цель этого закона - обосновать ограничения импорта электроэнергии. Правительство впоследствии утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии, которая будет вырабатываться на БелАЭС.

Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.