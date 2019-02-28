Президента Института свободного рынка рассмешили слова министра об обуздании роста цен

Министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис 27 февраля заявил, что рост цен остановлен, а усилия правительства в деле борьбы с ростом цен приносят результат. Эти заявления сначала рассмешили, а потом огорчили президента Литовского института свободного рынка Жильвинаса Шиленаса, пишет LRT.

"Правительство снизило цены на продукты. Как? Разговорами о ценах (и указав планы на будущее). И слово стало плотью! Аллилуйя. Может, власть может поговорить о ценах на автомобили и квартиры? Очень хотелось бы, чтобы они подешевели", – иронизировал Шиленас.

Так он отреагировал на заявления Сурплиса после того как Минсельхоз представил правительству отчет о изменениях цен. Исследование цен можно увидеть на сайте www.produktukainos.lt

"Мы видим хорошую тенденцию. В декабре цены на продукты упали, в январе они не росли, и если взять квартал с октября по январь, то цены на продукты увеличились на 0,2%, а по сравнению с соседними странами это смешной рост, поскольку в Латвии, Эстонии и Польше он был выше", – сказал Сурплис в интервью ELTA.

По его словам, усилия правительства по борьбе с ростом цен окупаются.

"Мы (правительство – ELTA) берем разбег с этими мерами (по снижению цен). Сначала мы выступили с преданием их огласке. Мы даем данные по ценам на 14 продуктов, можно сравнивать цены на них, это хлеб, молоко, вода в магазинах 5 крупнейших сетей. (...) Данные Департамента статистики показали, что рост цен остановлен", – сказал Сурплис.

Однако Шиленаса такие заявления рассмешили. Он сказал LRT.lt, что одно предание цен огласке их не снизило, тут было несколько факторов: "Сначала может это заявление повеселило, потом возмутило. Я не думаю, что это серьезно, но оказалось, они говорят серьезно. Тогда это скорее огорчило. В изменении цен на продукты есть определенная цикличность, например, осенний цикл, весенний. До мая цены растут, потом снижаются. Тут виной всему сезонность. Конечно, иногда это перемены зависят от международных рынков, но это колебание цен было всегда".

Он представил данные "Евростат", показывающие изменение цен, по сравнению с предыдущим месяцем.

"Спад бывает тогда, когда кривая опускается ниже 0. Если она идет вниз, но остается выше 0, то это расценивается как рост, только более медленный", – пояснил глава ЛИСР.

Несмотря на то, что видно, как с сентября 2018 г., когда власти заговорили о борьбе с ценами, введении ваучеров и т.д. рост цен замедлился, а в октябре стал снижаться, пока еще неверно утверждать, что это заслуга власти, заметил Шиленас.

"На картинке можно увидеть колебания - то рост, то снижение цен с 2015 года. Примерно в августе цены растут, в октябре снижаются. Утверждать, что из-за того, что в сентябре власти поговорили о ценах, а в октябре они пошли на спад, это то же самое, что говорить, что в феврале власти говорили о холоде, а в марте началось потепление. Странно, что в феврале власти еще не объявили "план по борьбе с холодом", – пошутил Шиленас.

LRT.lt он сказал, что министр вообще забывает о том, что сравнение цен проводят с 2011 года.

"Этот сайт появился именно тогда, только была другая версия. Поэтому если даже кто-то магически верит, что из-за того, что цены предают огласке, они снижаются, это не правда, поскольку в таком случае они должны были снижаться с 2011 года. Иными словами, этот сайт - ни для кого не новость", – заметил собеседник.