Конец самоуправству: будет установлена конкретная сумма за взыскание небольших долгов

Правительство Литвы 27 февраля предложило установить конкретную плату за взыскание небольших долгов, которую смогут брать приставы за свою работу.

Такое предложение правительство внесло в поправки, предложенные президентом Далей Грибаускайте. Глава страны предлагает ограничить доходы приставов до 15% от суммы, которую они взыскивают.

Однако правительство считает, что в результате деятельность приставов станет убыточной.

По данным правительства, больше 60% всех денежных взысканий - это долги до 290 евро, если установить 15% максимум, то доходы приставов снизятся в 18 раз.

На данный момент за долг до 290 евро приставы берут сверху 80 евро, сказал ВNS пресс-секретарь Минюста Аудрюс Кутрявичюс.

Правительство Литвы также предложило разрешить приставам продавать с аукционов не только заложенное движимое имущество, но и другое движимое и недвижимое имущество.

Парламенту также предлагают обязать приставов предавать огласке декларацию имущества, вместо предоставления отчета о полученных доходах и понесенных расходах.

Президент в своем предложении также отметила, что пристав должен во всех случаях уведомлять человека о его долге. По действующим правилам приставы не обязаны это делать, если долг не превышает 100 евро – это создает условия для намеренного затягивания дела и увеличения расходов.

В новых требованиях вводится требование безупречной репутации приставов.

Правительство Литвы также предложило поправки к закону о работе приставов. В соответствии с предложенными поправками, прерогатива в вопросе установки заработка пристава и расходов на взыскание должна остаться за государством.