Министр: удалось остановить рост цен в Литве

Министерство сельского хозяйства Литвы представило правительству отчет о достижениях в борьбе с ростом цен и уверяет, что рост цен замедлился в том числе благодаря плану правительства по снижению цен. Этот отчет должны обсудить на заседании правительства.

Минсельхоз уверяет, что в январе 2019 г. в Литве, по сравнению с декабрем 2018 г., цены на продукты увеличились на 1,0%, однако, по сравнению с январем 2018 г. они уменьшились на 0,02%.

Эксперты считают, что цены снизились из-за борьбы между торговыми центрами за свою часть рынка.

По словам министра сельского хозяйства Гедрюса Сурплиса, в декабре 2018 г., по сравнению с декабрем 2017 г, цены немного снизились, а в четвертом квартале 2018 г., по сравнению с тем же периодом 2017 года, они увеличились на 0,2%. Министр считает, что цены снизились в том числе и благодаря плану правительства по борьбе с ростом цен.

"Если говорить о квартале, то рост цен был минимальным – 0,2%, он был намного меньше, чем в Латвии и Эстонии", – сказал ELTA Сурплис.

В отчете сказано, что первая половина 2018 г. отличалась быстрым ростом цен, а во втором, по данным "Евростата" он был минимальным (+0,2%), при этом он был намного меньше, чем в Латвии (+0,6%), Польше (+1,0%), Эстонии (+1,9%).

Правительство обязало Минсельхоз следить за данными по изменению цен на продукты каждый квартал. Министр Сурплис 28 февраля намерен встретится с главами Минфина и Соцмина и обсудить систему "ваучеров".

"Уже подготовлен проект закона, который в ближайшее время представим правительству, а потом парламенту, параллельно сообщим о планируемой системе ваучеров ЕК", – сказал он.

Эксперты же склонны объяснять замедление роста цен войной торговых сетей за рынок.

"Это такая стратегия сетей. В конце прошлого года Lidl стал снижать цены. Сейчас цены снижает IKI, поскольку ему надо отвоевать свою часть рынка после периода спячки, когда решался вопрос объединения с Rimi. Политика правительства тут ни при чем – у сетей свое понимание добра и зла", – сказал эксперт в сфере розничной торговли Пятрас Чепкаускас, заметив, что не верит, что "торговля долго будет идти в минус".

Он оценил и первые ценовые атаки. IKI в плане ценовой политики значительно подтянулась, Lidl уступать не намерена, ну и Maxima проснется, поскольку она в последнее время отстает. Сейчас все увязли в каше ценовой войны.

Ремигиюс Дидзинскас, директор ЗАО Citma, у которого торговые сети покупают овощи и фрукты, заметил другую интересную тенденцию. Крупные сети покупают продукцию по более высокой цене, чем продают потребителям. Если лук покупают в среднем 50 цт/кг, то продают по 39 цт/кг. Фермерам платят столько, сколько указано в договоре. По словам предпринимателя, это касается не только лука, но и других овощей. Но никто не говорит, что это результат борьбы правительства с ростом цен.