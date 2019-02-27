Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank

Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ о том, что через счет Swedbank в Литве могли поступать средства эск-президенту Украины Виктору Януковичу, утверждает, что принципиально оценивает случаи отмывания денег, однако информации об этом конкретном случае не предоставляет.



"Мы окажем помощь шведским и эстонским ведомствам надзора в проведении расследования, связанного со Swedbank, потому не можем комментировать информацию об отдельных компаниях или лицах, чтобы не навредить самому расследованию", – отметил в комментарии BNS директор Службы надзора БЛ Витаутас Валвонис.

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Эту информацию не комментирует и литовский Swedbank, отмечая, что управляющий им шведский pažymėjęs, Swedbank в связи преданными гласности подозрениями об отмывании через банк крупной суммы денег нанял для проведения расследования аналитический консультационный центр Forensic Risk Alliance.

"В данный момент у нас нет возможности раскрыть какую-либо конкретную информацию, которая бы являлась частью этого расследования. Банк обязался соблюдать требования конфиденциальности", – отметил в комментарии BNS представитель литовского Swedbank по связям с общественностью Саулюс Абрашкявичюс.

Он акцентировал, что в деятельности по превенции отмывания денег банк руководствуется критериями подозрительности и топологиями преступных схем, установленными Службой расследования финансовых преступлений (СРФП).

"Для подтверждения или опровержения утверждений требуется дополнительная информация, идет общение с самим клиентом. Если подозрения остаются, информация передается в СРФП. Сотрудничество банка и СРФП регламентируется законом, факты засекречены и за их раскрытие применяется ответственность" , – подчеркивает С. Абрашкявичюс.

В среду портал 15min.lt сообщил, что часть средств, которые украинские правоохранительные органы считают предназначенными бывшему президенту Виктору Януковичу, поступали к нему через счет в литовском подразделении банка Swedbank.

Портал утверждает, что данные, собранные им и шведским телеканалом SVT, свидетельствуют о том, что связанная с В. Януковичем оффшорная компания располагала счетом Swedbank в Литве с 2004 по 2014 год.

Сообщается, что подозрительные платежи, связанны с миллионным гонораром, который украинский президент якобы получил за вызывающую множество сомнений публикацию книги.

Сумма, которой интересуются украинские должностные лица, составляет 3,7 млн евро, однако, по данным портала, это лишь малая часть средств, которые прошли через счет оффшорной компании, пользовавшейся счетом Swedbank в Литве.

В феврале телеканал SVT сообщил, что Swedbank мог быть вовлечен в отмывание денег Danske Bank в Эстонии, которое длилось десятилетие. Шведское телевидение SVT сообщает, что денежные потоки между Swedbank и филиалом Danske Bank в Эстонии в 2007-2015 годы могли превысить 40 млрд. шведских крон (3,8 млрд. евро), и это могло быть отмыванием денег – они отправлялись между 50-ю счетами реально не действовавших компаний.