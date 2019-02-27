Президент Литвы надеется, что правительство "сделает выводы" из 2-ого дела о тюрьме ЦРУ

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте выразила надежду на то, что правительство "сделает выводы", когда будет формулировать позицию по второму делу о незаконном содержании в секретной американской тюрьме в Литве.

Первое дело в Страсбургском суде по тюрьме ЦРУ Литва проиграла.

"У нас уже есть пример того, как мы поступали. Полагаю, что правительство сделает выводы, и пример решения, и это чисто правительственная ответственность", – сказала глава государства журналистам в Вильнюсе.

В конце января Европейский суд поп правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хаусави в связи с незаконным заключением в секретной тюрьме ЦРУ США в Литве в 2005–2006 годах и указал правительству Литвы представить свою позицию.

В среду министр юстиции представит правительству две альтернативы – стремиться к мировой или не признавать нарушения и вести разбирательства в Страсбургском суде.

50-летний М. аль-Хаусави сейчас находится в заключении на базе в Гуантанамо. Он был задержан в 2003 году в Пакистане. США утверждают, что он может быть замешан в террористической атаке 11 сентября.

В жалобе в ЕСПЧ он утверждает, что его содержали в тайной тюрьме ЦРУ США в Литве в 2005–2006 годах.

Это уже второе подобное дело в Страсбурге.

В мае прошлого года ЕСПЧ констатировал, что американцы в Литве тайно держали в заключении другого саудовца Абу Зубейду.

За нарушения прав человека суд обязал Литву выплатить А. Зубейде 130 тыс. евро компенсации. Эти средства правительство отложило на депозитный счет.

В связи с этими подозрениями в Литве проводится расследование, подозрения пока никому не предъявлены.

Представители Литвы в Страсбургском суде утверждали, что в помещении природе Вильнюса - Антавиляй, должен был действовать центр поддержки разведки, а вызывавший подозрения самолет поставлял в Литву не людей, а оборудование связи.