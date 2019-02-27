В Литве проходит досрочное голосование на муниципальных выборах

27 февраля в Литве началось досрочное голосование на муниципальных выборах. В Вильнюсской мэрии избиратели могут голосовать с 8 ч.

Молодые люди из Клайпедского района, которые живут в Вильнюсе, приехали к зданию мэрии еще до 8 ч. и стояли в очереди в ожидании начала голосования. "Хочу перед поездкой выполнить свой гражданский долг", – сказал DELFI Повилас, у которого в руках был чемодан. Досрочно он голосует уже не в первый раз, однако в столице он еще не зарегистрировал свое место жительства: "Наверное, забываю, надо это сделать".

По его словам, определиться, за кого голосовать, было легко. Он сказал, что в этом ему помогли дебаты. "В Вильнюсе есть выбор, а в Клайпедском районе - не очень", – сказал приехавший с Повиласом Алексас.

"Я голосую не в первый раз, только досрочно впервые, – сказал Шарунас. – Я студент, у меня много зачетов, вернуться домой не могу".

Определиться, за кого голосовать, ему было несложно. "Я знаю, с какими проблемами сталкивается район, знаю, чего не сделали прежние власти, я представляю, что нужно", – сказал Шарунас.

Еще не было 8 ч., а у здания мэрии ждали несколько десятков человек. Досрочно в мэриях по всей стране можно проголосовать 27 и 28 февраля с 8 до 20 ч.

Выборы в Литве состоятся 3 марта, в воскресенье. Результаты выборов станут известны в воскресенье поздно вечером.

27 февраля намерен голосовать кандидат в мэры Вильнюса Артурас Зуокас и члены его команды "Счастливый Вильнюс".

Позже голосовать будет и действующий мэр Ремигиюс Шимашюс, который выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

После кандидатов в мэры голосовать будет президент Литвы Даля Грибаускайте.

На пост мэра Вильнюса претендуют 17 кандидатов.

Досрочно могут голосовать те избиратели, которые по какой-либо причине не могут голосовать в день выборов. Досрочные выборы проходят в мэриях в установленные дни.

При себе надо иметь паспорт или идентификационную карту и карту избирателя. Карту избирателя можно распечатать на сайте rinkejopuslapis.lt или в мэрии.