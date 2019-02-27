В марте малоимущие жители Литвы получат лишь часть продуктов

В марте малоимущие жители Литвы получат лишь часть продуктов из пайка, который закупают на средства из фонда помощи Евросоюза. Это будет одна банка свиных консервов и пачка сухих завтраков. Остальные продукты жителям выдадут позже, поскольку поставщики неправильно заполнили документы для участия в конкурсе, пишет LRT.

Пранас Моцкус из Паневежиса, воспитывающий двоих детей, рассказал, что уже несколько лет он приносил несколько пакетов с разными продуктами, приобретенными на средства помощи ЕС. На этот раз он был разочарован, поскольку в марте получит только консервы и сухие завтраки.

"Конечно, чувствуется, обычно бывает подсолнечное масло, мука. Если бы я не работал, как жили бы тогда на этих сухих завтраках, не представляю", – сказал Моцкус.

В Вильнюсской благотворительной столовой питаются люди, которые получают продовольственные пайки. Всего в Вильнюсе пайки получают больше 7000 человек.

Второй год подряд распределением продуктов занимается Европейское агентство социального фонда. По словам представителя агентства, в этот раз продукты придут с опозданием, поскольку были допущены ошибки при проведении конкурса на закупку.

"Поставщики неправильно подали заявку, по этой причине заявки отклонили и был объявлен новый конкурс. В апреле мы планируем выдать паек с большим количеством продуктов. В течение года получатели помощи получат все, что должны были получить", – обещала Гинтаре Зизене.

Депутат Томас Томилинас заметил, что уже в который раз из-за жестких правил конкурсов страдают самые уязвимые люди – недавно были проблемы с доставкой пенсий, а сейчас нуждающиеся не получат продукты.

"Тут надо отделить политику от соблюдения жестких правил закупок, этим занимаются агенство и Минфин. Тут надо говорить шире, о том, насколько фанатично мы должны везде пользоваться конкурсами госзакупок. Я сторонник более гибкого подхода", – сказал Томилинас.

Продукты, которые покупают на деньги из фонда ЕС, выдают людям 6 раз в год. В декабре 2018 года пайки получили почти 200 000 жителей, в марте их ждут 156 000 человек.

"За этой помощью могут обращаться люди, если на каждого члена семьи у них выходит меньше 183 евро в месяц. Можно обращаться в разное время", – сказала специалист Вильнюсского центра социальной помощи Лайма Забуленайте.

На покупку продуктов для малоимущих в этом и в следующем году Литве выделили 25 млн. евро. За эти деньги купят и раздадут продукты 19 видов.

По данным "Евростат", в Литве ниже черты бедности живет около 1/3 населения, это один из самых худших показателей в Европе.