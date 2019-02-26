По-прежнему разыскивают пропавшего в пятницу военного

Прошло уже почти четверо суток с момента загадочного исчезновения в Каунасе Дейвидаса Петкуса. Несмотря на масштабные поиски, никаких результатов пока нет. Близкие Петкуса все еще надеются, что он будет найден.

26 февраля поиски продолжались и на суше и вдоль Немана. Полиция проверяет все возможные версии.

"Тяжело, конечно, мы стараемся не терять надежды на то, что Дейвидас жив", - сказала супруга пропавшего Аида Петкене.

Она еще раз попросила отозваться водителей, которые в ночь на субботу с 00.00 до 3 ч. ездили по улицам Старого города и Вилиямполе - может, их видеорегистраторы могли зафиксировать какую-то ценную информацию.

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Петкене отклонила возможную версию мести врагов или похищения.

"Нет, точно нет. У него не было никаких конфликтов, никаких врагов. Я не верю, что кто-то хотел расправиться с ним", - сказала Петкене.

Полковник-лейтенант Рамунас Юрскис, командующий инженерным батальоном Виткуса подтвердил DELFI, что нет признаков того, что у Петкуса были враги или он с кем-то конфликтовал.

"Такой информации у меня нет, может, надо спросить близких или друзей. Я говорил с его непосредственным начальством, никто не упоминал о каких-то конфликтах или факторах риска. Не было признаков неадекватного поведения или проблем в семье. Самая реальная версия - несчастный случай", - сказал DELFI Юрскис.

Об исчезновении 25-летнего Петкуса в пятницу вечером в социальной сети фейсбук сообщили его близкие. В тот же день полиция начала его поиск. По данным полиции, он был замечен в Старом городе в Каунасе. Потом сигнал его телефона был зафиксирован недалеко от места слияния рек Нерис и Неман.

Близкие Петкуса сообщили, что в Старом городе сел в такси Taxify, но вышел на Ратушной площади и пошел в неизвестном направлении. Позже его телефон был зафиксирован У Раудондварисского шоссе.

Все выходные молодого человека искали близкие и военные инженерного батальона Юозаса Виткус, а также полиция, кинолог с собакой.

Обошли берега Немана, все заведения общепита, кафе, учреждения, ведомства, расспрашивали прохожих и жителей. По просьбе близких пропавшего молодого человека искали и с вертолета.

25 февраля Петкуса искали в реке, водолазы проверили 30 км реки.