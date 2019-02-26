Премьер Литвы: нужен стадион, на котором было бы не стыдно проводить международные соревнования

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что комплекс национального стадиона получит финансирование Евросоюза (ЕС), если строительство будет идти бесперебойно, однако подчеркивает, что риски имеются.

По словам премьера, вызовы связаны с судебными процессами и муниципальными выборами.

"Сейчас мы видим, что возникают риски, что 37 млн евро могут остаться неиспользованными, если своевременно не успеют подписать договоры, не будут выполнены работы и намеченные объекты не начнут действовать. Эти риски связаны и с начавшимися судебными процессами, и с выборами самоуправлений", - говорится в комментарии премьера для BNS.

Он отмечает, что несмотря на риски, Вильнюсу "нужен стадион, на котором не было бы стыдно проводить международные соревнования", и правительство "всесторонне поддерживает" стремление такой стадион построить.

"Правительство подготовило план, как поступать, если станет очевидно, что использовать средства не успеют. Они точно не будут потеряны, а будут распределены между другими объектами спортивной инфраструктуры. Если процессы строительства стадиона будут идти бесперебойно и своевременно, то план просто не понадобится", - подчеркивает С. Сквернялис.

Подписать договор о строительстве национального стадиона с контролируемой концерном Icor компанией Axis industries самоуправление Вильнюса планирует в течение месяца.

Но исключенный из конкурса второй участник - предприятие Vilniaus nacionalinis stadionas предъявляет претензии в судах, а члены кабмина сомневаются в том, что использовать средства ЕС успеют.