Полицейский автомобиль без опознавательных знаков зафиксировал десятки нарушителей

Дорожная полиция Литвы предупреждала, что несмотря на то, что радары на дорогах выключены, правила дорожного движения никто не отменял. Полицейские все чаще выезжают на дежурство на автомобилях без опознавательных знаков. Один из таких автомобилей в окрестностях Таураге зафиксировал десятки нарушителей.

Сотрудники ГКП Таурагского округа ездили на автомобиле без опознавательных знаков в течение недели. В поле из срения попали десятки нарушителей.

Больше всего внимания полиция уделяла тем водителя, которые превышали допустимую скорость и шли на обгон в запрещенных местах.

По словам полицейских, больше всего нарушителей превышали скорость (больше 100). Еще 65 обгоняли автомобили в неположенном месте.

DELFI напоминает, что в соответствии с ПДД обгон запрещен:

на перекрестках второстепенной и главной дороги, если стоят знаки "Пересечение со второстепенной дорогой", "Примыкание второстепенной дороги справа", "Примыкание второстепенной дороги слева" или "Главная дорога", на регулируемых перекрестках и равнозначных перекрестках;

на железнодорожных переездах и в 100 м перед ними;

на участках дороги с плохой видимостью;

на пешеходных переходах;

в местах, где в одном направлении движение идет больше чем по одной полосе.

Два года назад были ужесточены наказания за такие нарушения, поэтому водителям грозит не только штраф (170-230 евро), но и лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.