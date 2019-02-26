Дело о коррупции в судах: адвокаты требуют отпустить подозреваемых из-под ареста

Адвокаты подозреваемых по делу о коррупции в судах судей просят назначить своим подзащитным иную меру пресечения и освободить их из-под ареста.

26 февраля Вильнюсский окружной суд уже рассмотрел две заявки – просьбы отменить арест судье Верховного суда Литвы Эгидиюсу Лаужикасу и судье Апелляционного суда Литвы Валдимерасу Бавеянасу. Их полномочия 20 февраля остановила президент Литвы Даля Грибаускайте, а Вильнюсский участковый суд 21 февраля разрешил взять их под арест на 10 дней.

Жалобы подозреваемых и их адвокатов суд рассмотрел в срочном порядке, решение коллегия из трех судей вынесет 27 февраля.

Участковый суд, назначив меру пресечения в виде ареста, указал, что в начале расследования необходимо провести срочные процессуальные действия, а также опросить множество свидетелей, а судьи, если их оставить на свободе, могут мешать этому, оказать влияние на свидетелей или уничтожить ценные данные.

Сейчас подозреваемых в коррупции судьи находятся в Лукишкском СИЗО-тюрьме.

На прошлой неделе в рамках дела о коррупции в судах Генпрокуратура и Служба спецрасследований задержали 8 судей, однако лишь 5 из них была назначена мера пресечения в виде ареста. Кроме того, были задержаны и другие подозреваемые - адвокаты, предприниматели. Сейчас их адвокаты также обращаются в суд с просьбами отменить арест.

В рамках расследования уже опросили больше 20 судей разных судов.

По данным следствия, судей подозревают в совершении разного рода преступлений - взяточничество, торговля влиянием и т.д. По данным следствия, за разные решения платили взятки от 1000 до 100 000 евро. По материалам дела, общая сумма взяток может составлять 400 000 евро.

Во время обысков у подозреваемых нашли и изъяли больше 300 000 евро наличными. Из них – около 200 000 евро найдены у подозреваемых в коррупции суде.