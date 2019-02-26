Ярмарка Казюкаса и выборы: как их удастся совместить

В ближайшие выходные в литовской столице пройдет традиционная ярмарка Казюкаса. Ее организаторы сказали, что прогнозируют, что ярмарку посетят около 0,5 млн. человек и надеются, что из-за выборов количество людей на ярмарке не уменьшится.

"Одно другому не мешает (...) Или перед или после голосования заглянут на ярмарку, мы так разместили торговые точки, чтобы они не мешали работе избирательных участков (...) я надеюсь, что процесс будет гармоничным", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

В этом году ярмарку организует компания Concept events & media, которая обещает обновить имидж ярмарки и представить новую художественную программу в 15 точках Старого города.

"Вперед на Казюкас" – такой лозунг ждет горожан и гостей города на 416-ой ярмарке Казюкаса.

"416-ая ярмарка будет очень большой. Она порадует не только горожан, но и гостей столицы, всего прогнозируем около 0,5 млн. посетителей", – сказала вице-мэр.

В этом году в ярмарке примут участие 1300 торговцев, около 800 из них – будут торговать не пищевыми товарами, около 150 торговцев приедут из-за границы.

"Если составить все прилавки в ряд, получится 4 км (...) что касается размещения, то все они рассредоточены в зависимости от ассортимента", – сказал представитель организаторов Ребальдас Гражис.

По его словам, еще не все места раскуплены, поэтому приехавшие на ярмарку торговцы смогут договориться с организаторами и занять пустующие места.

Самое большое новшество, которое ждет в этом году – четырехметровый мост через проспект Гедиминаса, который будет стоять у площади им. Винцаса Кудирки. Участники ярмарки смогут посмотреть на торговые прилавки сверху.

Торжественное открытие ярмарки состоится 1 марта. Праздничное шествие от Лукишкской площади дойдет до площади В.Кудирки.

"Мы празднуем год Жемайтии, поэтому ярмарку по-жемайтийски откроет Айдас из Скуодаса", – сказала режиссер Юстина Йонушайте-Рамошкене.

Еще одно новшество – детская ярмарка Казюкаса на Ратушной площади, где больше 100 молодых художников представят свои работы.

В прошлом году Вильнюсская мэрия решила сменить организатора ярмарки из-за непрозрачной деятельности прежнего, выяснилось, что участники ярмарки платили компании Vikšris разные цены за торговые места.

В этом году все прошло без накладок, заявки участники подавали по интернету. В этом году за квадратный метр прилавка за три дня торговцы платят 10-30 евро.

Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе будет проходить 1–3 марта.