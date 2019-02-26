В Литве увеличилось количество ипотечных кредитов: жители снова покупают квартиры

В прошлом году жители Литвы снова стали чаще покупать квартиры. В 2018 году банк Swedbank выдал на 32% ипотечных кредитов больше, чем в 2017 году. Согласно информации банка, в два раза больше кредитов было взято на покупку квартир, чем на строительство или покупку домов. Особенно активны были покупатели в Вильнюсе.

"Поскольку доходы жителей по-прежнему быстро растут, у них появилось больше возможности приобрести жилье. Например, в Вильнюсе показатель доступности жилья в прошлом году достиг небывалых высот. Средняя сумма кредита ан покупку жилья в последнем квартале 2018 года увеличилась на 10% – до примерно 67 000 евро, и заметно превысила повышение средней стоимости жилья", – сказал представитель Swedbank Павел Ладзято.

По его словам, особенно активны здесь покупатели жилья в Вильнюсе, где жилье по традиции самое дорогое, кроме того, наметилась тенденция покупки жилья более высокого класс и нового жилья.

Согласно данным банка, если в 2017 г. в Вильнюсе заключали 34% всех сделок, связанных с кредитованием покупки недвижимости, то к концу 2018 г. эта часть увеличилась до 44%.

Треть (31%) всех ипотечных кредитов в прошлом году выдали в Каунасе и Клайпеде, четверть (25%) – в других городах и регионах Литвы.

Хотя средняя стоимость кредита увеличилась, жители по-прежнему выделяли на покупку жилья почти треть своих доходов - 26%. Кроме того, покупатели на покупку жилья откладывают около 18 000 евро в виде первого взноса, в среднем это около 21% стоимости жилья.

По словам Ладзято портрет среднестатистического покупателя жилья не слишком меняется – это образованные жители в возрасте около 34 лет, с доходами выше средних. Почти 2/3 кредитов выдают парам.

За последние годы изменилось поведение клиентов. В январе 2019 г. примерно 7 из 10 клиентов подали заявки на кредит по интернету (год назад таких было меньше половины).

"В 90% случаев сейчас общаемся с клиентами, которые обращаются за кредитом, по телефону. Чтобы расширить спектр электронных услуг, в конце прошлого года создали условия для подписания договора в э-банкинге с помощью электронной подписи", – сказал Ладзято.