Марюса Ивашкявичюса вызывают в полицию за публичные высказывания

Писателя, драматурга Марюса Ивашкявичюса снова преследуют неприятности. Он рассказал, что в течение 10 дней он должен явиться в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа в связи с интервью, которое он дал LRT, об этом сообщает портал lzinios.lt.

"Добрый день, 28 января 2019 года в отдел поступила частная жалоба, в связи с тем, что Вы в эфире передачи на радио LRT "Послеобеденный час" 28 декабря 2018 года своими высказываниями (на 14 мин. 44 с.), оклеветали литовский народ и разжигали межнациональную рознь. Для принятия решения нужны Ваши объяснения, Вы должны пояснить цель сказанного, основную мысль, суть. Можете ли Вы приехать в отделение и сделать это?", – об этом Ивашкявичюс рассказал на своей странице в Facebook.

Он также представил цитату из своей беседы с Йолантой Крижявичене на радио:

"Литве надо стать не выталкивающей, а призывающей к себе своих граждан страной, поскольку в последние 100 лет, дату которую мы отмечаем, наблюдалось явное вытеснение литовцев или граждан Литвы, не отвечающих каким-либо канонам. Так мы сначала вытеснили много польскоговорящих, затем вытеснили евреев, а сейчас даже к эмигрантам мы относимся примерно так: уехали и хорошо, вы нам не нужны, мы остались, мы будем настоящими литовцами, а ваши дети никогда не получат двойное гражданство и т.д. Хотелось бы, чтобы это отношение изменилось, чтобы наша страна привлекала и ценила своих соотечественников, а не пыталась избавиться от них. Тогда может и уезжать будет меньше людей, поскольку дело тут не только в экономике – очень много людей говорят о том, что они чувствуют себя ненужными в Литве, поэтому они и уехали. Это не значит, что они нашли счастье там, просто они плохо себя чувствовали здесь".

Ранее сообщалось, что 11 февраля прокуратура Литвы отказалась начать расследование в связи с утверждениями в романе Ивашкявичюса "Зеленые" о партизанской борьбе в Литве и одном из руководителей – генерале Йонасе Жемайтисе. 32 человека просили начать расследование, однако прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры решил, что никакого преступления не было.

Политические заключенные и ссыльные требовали лишить Ивашкявичюса Национальной премии. Однако за автора вступился Литовский союз писателей, который отметил, что свобода слова и творчества - это одно из основных прав и свобод человека.