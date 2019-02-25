Минобороны: литовские военные в Мали не пострадали в атаке

Литовские военные не пострадали в атаке на учебную базу Евросоюза, находящуюся в городе Коуликоро в Мали, сообщило министерство обороны Литвы.

Представители тренировочной миссии ЕС сообщили министерству, что атака была совершена в воскресенье утром, она была совершена на двух автомобилях со взрывчатыми веществами и вооруженными людьми.

Армия Мали, обеспечивающая безопасность учебной базы ЕС, остановила нападавших. В ходе нападения один автомобиль сгорел, второй детонировал рядом с воротами.

Во время атаки были ранены три военный армии Мали. Пока не сообщается о количестве нападавших, идет расследование.

Сейчас в учебной миссии ЕС в Мали служат два литовских инструктора – по одному в Коуликоро и Бамаке.

Литовские военные помогают малийской армии в повышении операционных способностей.

Литва также участвует в операции ООН в Мали MINUSMA. В этой операции литовские военные охраняют лагерь международных сил. Еще пять военных служат в штабах в Бамаке, Гао и Тимбукту.

В целом в Мали служат около 40 литовских военных.