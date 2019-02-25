В "черном списке" литовских политиков есть явный лидер

До президентских выборов в Литве осталось чуть больше двух месяцев, при этом лишь часть кандидатов на этот пост общество оценивает скорее положительно, чем отрицательно. Скорее положительно, чем отрицательно общество оценивает экономиста Гитанаса Науседу, бывшего министра финансов Ингриду Шимоните, философа Арвидаса Юозайтиса и еврокомиссара Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса.

Между тем премьер-министра Саулюса Сквернялиса общество чаще оценивает отрицательно, чем положительно. Тут у него, по сравнению с другими кандидатами, самая неблагоприятная позиция.

Пока первую строку антирейтинга по-прежнему занимает лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис. Компания Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA провела опрос 23 января - 3 февраля, во время которого просила жителей назвать общественных деятелей (респонденты сами называли фамилии), которым они больше всего не доверяют и которым они больше всего доверяют. Хуже всего респонденты оценили Карбаускиса - ему не доверяют 16,2% респондентов.

Несмотря на то, что за последние несколько месяцев уровень недоверия к Карбаускису уменьшился (в октябре показатель был 21,6%), он все равно остается лидером списка. В январе ему доверяли 4,8% респондентов, поэтому разница между доверием и недоверием сейчас составляет -11,4% (в октябре 2018 г. -16%).

Из политиков, которые претендуют на пост президента, самый низкий рейтинг у Сквернялиса - 12,4% респондентов не доверяют ему. Сквернялис в рейтинге занимает второе место, сразу за Карбаускисом.

Сквернялису, по данным опроса, доверяют 10,3% респондентов (по этому показателю он занимает второе место), все же больше людей скорее не доверяют ему, чем доверяют. С таким показателем (-2,1%) он единственный из кандидатов в президенты попадает в десятку политиков, которых общество оценивает достаточно плохо.

На втором месте по отрицательной оценке среди кандидатов в президенты - депутат Пятрас Гражулис. Ему не доверяет 1,6%, а доверяет 0,1% участников опроса (разница -1,5%).

На третьем месте - европарламентарий Вальдемар Томашевский (-1,4%). Ему доверяют 0,6%, а не доверяют 2% жителей Литвы. За ним идет европарламентарий Валентинас Мазуронис. Ему не доверяют 1,4%, а доверяют 0,4% (-1%).

Отрицательный рейтинг доверия и у исключенного из Литовского союза крестьян и зеленых кандидата в президенты Миндаугаса Пуйдокаса. Ему не доверяет 0,8% жителей. В ходе опроса никто из респондентов не выразил ему доверия.

Почти поровну разделились доверяющие(2%) и недоверяющие (2,4%) депутату Наглису Путейкису (разница -0,4%).

В числе кандидатов в президенты у четверых имидж скорее положительный, чем отрицательный. В их числе - Науседа (ему доверяют 8,6%, а не доверяют 0,8%, значит разница 7,8%). За ним идет кандидат от консерваторов Шимоните с 5,7% результатом (7,9% ей доверяют, 2,2% - не доверяют).

На третьем месте по положительной оценке - Юозайтис. Ему доверяют 1,8% респондентов, а недоверия никто не выразил.

На четвертом месте - Андрюкайтис. Ему доверяют 0,5% респондентов, никто не выразил недоверия.

Других участников президентских выборов респонденты либо не называли, либо их упоминали меньше чем 0,5% респондентов.

Опрос показал, что самый хороший имидж у президента Литвы дали Грибаускайте. Ей доверяют 28,2% респондентов, не доверяют 3,2% (разница 25%).

Как упоминалось, самый отрицательный образ среди политиков - у Карбаускиса (-11,4%).

За ним идет консерватор Андрюс Кубилюс (-11,3%), которому доверяют всего 0,3% жителей, а 11,6% не доверяют. За ним следует министр здравоохранения Аурелиюс Верига (-9,3%). Ему доверяют 1,8% и не доверяют 11,1% граждан Литвы. Тройка отрицательных лидеров в Литве с октября 2018 года не изменилась.

В 10-ку попал бывший фактический глава Литвы Витаутас Ландсбергис (-7,3). Ему доверяют 0,6% и не доверяют 7,9% участников опроса.

Лидеру консерваторов Габриэлюсу Ландсбергису доверяют 4,9% и не доверяют 11,1% жителей (разница -6,2%). Далее следует европарламентарий Роландас Паксас (-3,9%), которому не доверяют 6,5%, а доверяют - 2,6% респондентов.

Бывший глава либералов Элигиюс Масюлис получил только отрицательную оценку, ему не доверяют 3,5% респондентов.

Еще 2,8% участников опроса доверяют лидеру партии труда Виктору Успасских, а не доверяют ему - 6,2% (разница -3,4%). За ним следует уже упоминавшийся Сквернялис (-2,1%), а десятку завершает экс-мэр столицы Артурас Зуокас (-2,1%).