Граждане Турции стали получать политическое убежище в Литве

После неудавшегося переворота в Турции граждане этой страны начали получить политическое убежище в Литве, пишет в понедельник газета Lietuvos zinios.

В 2015 ни один гражданин Турции не получил убежище в Литве. В 2016 году убежище в Литве получили 2 турка, в 2017 году - 12, а в прошлом - 13 граждан Турции.

"Слово "оппозиция" я всегда считал негативным. Мне казалось, что так называют людей, которые только критикуют власть и сами ничего не делают. Я был убежден, что Турция - демократическая страна, а если где-то и есть проблемы, то мы то точно находимся на пути в Европу. Сегодня оказалось, что все не так", - сказал проживающий в Вильнюсе специалист в области информационных технологий Халил Ибрахим Акас.

По его словам, репрессиям у него на родине уже подверглись миллионы людей, и многие из них все еще ждут возможности уехать из страны.

Из-за попытки переворота в 2016 году в Турции арестовано около 77 тыс. человек. Еще около 130 тыс. были уволены с государственной службы.