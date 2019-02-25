Погода: последние дни зимы порадуют теплом

В понедельник большая облачность ожидается лишь на юге страны, в других районах прогнозируют малооблачную погоду. Будет радовать солнце. Вероятность осадков невелика. Утром возможен туман, однако его быстро развеет усиливающийся западный, северо-западный ветер. Днем ветер станет порывистым, порывы будут достигать 11-13 м/с.

Несмотря на холодный ветер, днем будет тепло. На большей части территории страны будет 7-9, немного прохладнее будет только в Алитусском, Вильнюсском, Утенском и Клайпедском округах – 4-6 градусов тепла.

Во вторник на востоке увеличится облачность, местами возможны небольшие осадки, в основном дождь. На западе страны без осадков, днем небо будет ясным. Ночью будет дуть порывистый северо-западный ветер, днем он немного успокоится. Температура ночью около 0, днем воздух прогреется до 5–9 градусов тепла. Теплее всего будет в Мариямпольском и Таурагском регионах.

В среду ночью будет сухо и спокойно. Температура составит 0-4 градуса мороза, около 1 градуса тепла будет только на взморье. Днем облаков станет больше, но солнце все же будет выглядывать из-за туч, особенно много солнца будет на востоке страны. На взморье и в Тельшяйском округе после полудня пройдет небольшой дождь. Усилится юго-западный, западный ветер до 8–13 м/с. После обеда будет 4-9 градусов тепла.

В четверг осадков не прогнозируют. Ожидается переменная облачность. Будет дуть порывистый северо-западный ветер, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.

В пятницу ночью ожидается небольшая облачность, в утренние часы температура опустится до 0-5 градусов мороза. Днем ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя. Воздух прогреется до 0-5 градусов тепла, холоднее всего будет в Паневежском и Утенском округах. Вечером температура опустится, будет формироваться гололед.

В первую мартовскую субботу осадков будет немного, однако по-прежнему будет холодно. В воскресенье новый циклон принесет осадки и еще одну порцию тепла.