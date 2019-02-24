В Арёгале во время пожара погибли два человека

24 февраля в Арёгале начался пожар. Приехавшие на место происшествия пожарные-спасатели уже ничем не могли помочь пострадавшим - сообщение о пожаре поступило слишком поздно. Сообщают, что два человека погибли, поиски третьего еще ведутся.

департамент полиции сообщает, что 24 февраля, в 18.30 ч. в Арёгале (Расейнский район), на ул. Венибес, в доме начался пожар, во время пожара погибла хозяйка дома (1952 г.р.) и ее сожитель (1952 г.р.).

Подозревают, что на пожарище может быть тело еще одного человека, ведутся поиски.