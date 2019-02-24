Самая молодая водитель троллейбуса: девушка пошла по стопам отца

Несколько недель назад на улицы Вильнюса выехала самая молодая водитель троллейбуса Юстина Григалюнайте. Ей недавно исполнился 21 год, а в первый раз она села за руль троллейбуса в 14 лет. Девушка пошла по стопам отца и брата. Троллейбусами управляют и ее тетя с мужем. Юстина со своим папой Артурасом Григалюнасом рассказали журналистам про работу водителей троллейбуса.

Юстина и ее отец всегда ездят на троллейбусах 6-го маршрута – Жирмунай-Нижние Панеряй. Утренняя смена у Юстины, отец сменяет ее после обеда. Каждый из них проезжает по 120 км в день (4 круга).

С Юстиной журналисты встретились в конце ее третьего дня самостоятельной работы. Она поделилась своими первыми впечатлениями. По словам Юстины, некоторых людей все еще удивляет ее профессия, но родители и друзья поддерживают ее выбор, поскольку девушка с давних пор к этому стремилась. Правда, сначала она получила в профтехучилище специальность логиста и работала в сфере продаж.

"Когда я говорю, чем занимаюсь, люди удивляются: на остановках некоторые смотрят на меня, а знакомые думают, что это очень тяжелая работа. Но я очень хотела управлять троллейбусом, знала, куда иду, поэтому мне пока несложно и не страшно. Многие называют меня бесстрашной", – рассказала Юстина.

По ее словам, многим кажется, что здесь самое сложное – рано вставать, но это не проблема. Она встает в 2.30 ч., а в 4 уже садится за руль. В таком случае ее рабочий день заканчивается в 13.30 ч. Значит, у нее есть целый день.

Однако самым сложным она считает ответственность за пассажиров: "Если я вижу бегущего человека, всегда жду его, ведь если он бежит к моему троллейбусу, значит, ему на нем надо ехать. Но в зеркало не всегда все видно – бывает, что и перед носом закрывают дверь и дверью прижимаю".

По словам Юстины, больше всего неприятностей доставляют нетрезвые и агрессивные пассажиры.

Она признала, что первый самостоятельный день был непростым: "Я работала во вторую смену на 21 маршруте. Было страшно, я в первый раз ехала одна, до этого несколько недель со мной ездил другой водитель. На дороге было ДТП, пришлось объезжать автомобили. К счастью, удалось".

Некоторые волнения вызвал и снег на дорогах, в такое время чаще происходят ДТП: "Если происходит авария, иногда мы стоим часами и не можем тронуться, поскольку самая большая проблема для водителей троллейбусов - невозможность объехать другие транспортные средства. Еще несколько раз в день падают "рога" – от высокой скорости, из-за ям и по другим причинам".

Юстине в декабре исполнился 21 год. Она с детства хотела работать водителем троллейбуса. Ее отец водит троллейбусы уже 35 лет.

С ним журналисты встретились в Нижних Панеряй, где он ждал троллейбус, на котором ехала его дочь. Здесь они поменялись местами, за руль сел отец. В кабине старого троллейбуса места немного, да и сам троллейбус уже много повидал. Однако как Юстине, так и ее отцу старые троллейбусы больше по душе, поскольку их кабины закрыты, в них у водителя есть личное пространство.

"Она с рождения всегда была при мне в троллейбусном парке, где я чинил троллейбусы. В первый раз я принес ее туда, когда ей было 10 дней, я был в отпуске, но меня срочно вызвали на работу – сломался троллейбус. Мне негде было ее оставить, вот я с ней и поехал. Юстина по ночам бывала со мной, даже новый год иногда мы там отмечали вместе. Она наверное даже во сне троллейбусы видела. После уроков ездила со мной, а в первый раз я разрешил ей сесть за руль, когда ей было 14 лет, – мы кругами по парку немного поездили, я только у ручного тормоза стоял", – рассказал Артурас.

Сначала Юстина устроилась в парк уборщицей, но и это для нее было большой радостью. Так она работала полгода, а потом получила права, уже в 21 год, категорию T.

"Думаю, что она - неплохой водитель, поскольку те, кто ее проверял, сказали, что хорошо водит. Первые дни, конечно, нелегкие, но она много знает, видела, как рано я вставал, когда возвращался. Ей было легче начать, чем тем, кто приходит без подготовки", – сказал он.

Поскольку семья живет в Лаздинай, до остановки Герои Вильтис, где начинается работа, Артурас ходит пешком – около 3 км. Он, кроме того, занимается спортом, бегает. Из-за сидячей работы у него были проблемы со здоровьем, но он изменил образ жизни и привычки, избавился от лишнего веса.

Артурас работает 6 дней в неделю. 6-й день он работает по своей инициативе. Он говорит, что на зарплату водителя троллейбуса можно прожить. Опытным водителям доплачивают за стаж и класс, кроме того, можно работать в выходные и по праздникам. "Мы сейчас работаем вдвоем с двумя котами, на жизнь нам хватает", – признал он.

По данным представителей Vilniaus viešojo transportаs, точную зарплату водителей троллейбусов указать сложно, поскольку переменная часть зависит от разных факторов - времени работы, стажа, качества обслуживания пассажиров и т.д. Средняя зарплата составляет 1137 евро, зарплата начинающего водителя 800-850 евро.

Юстина в сложных ситуациях звонит отцу. Его это не всегда радует, поскольку иногда звонки приходятся на ранее утро.

"Она после выходных работала с утра и звонит мне в 5 ч.: не едет троллейбус, что делать? А я сплю после второй смены, назавтра опять на работу. Я велел ей звонить механикам, я же не поеду и на расстоянии не починю. Потом позвонил, привели уже в порядок троллейбус", – рассказал мужчина.

Артурас сказал, что его радует выбор Юстины, несмотря на то, что он надеялся сначала, что она получит серьезную специальность. "А кому еще радоваться, если не мне? Мать наверное даже не знает, чем она занимается, может, сейчас узнает. Я хотел, чтобы она шла учиться, но ведь не прикажешь. Если гнать насильно, ничего не получится, если нет призвания", – сказал мужчина.

Сам Артурас по специальности радиомеханик. Он не сразу пришел в троллейбусный парк, сначала год проработал на радио и телевидении, служил в армии. Именно в армии, он служил в Риге, его заинтересовали троллейбусы. 22 года из 35 он управлял троллейбусом 5 маршрута - Жирмунай-Вокзал.

"Это был самый веселый маршрут. Раньше троллейбусы на этом маршруте ходили каждых несколько минут. Много людей, поскольку по пути рынок, универмаг, детский мир. Мы по-русски его называли Базар-Вокзал-Милиция", – вспоминает Артурас.

По его словам, раньше люди в общественном транспорте читали газеты, книги, общались, а сейчас все сидят в смартфонах. Он рассказал, что еще сейчас ему мешает в работе.

"Продажа билетов, иногда вывалят горсть монет, а ты считай. Иногда дают крупную купюру, а у меня сдачи нет, вот и едут без билета. Была бы моя воля, я бы не продавал вообще, я за бесплатный общественный транспорт", – сказал он.

"Еще я не люблю, когда рассерженные пассажиры задают глупые вопросы, например, почему стоим? Ведь бывают ДТП, заторы, я и отвечаю: знаете, я же с вами стою, откуда мне знать, почему?", – заметил Артурас.

"Другой момент – когда задают вопросы иностранцы, как им доехать куда-либо. Помню один раз пришли немцы за билетами, поскольку я в школе немецкий хорошо знал, я им ответил. Вот и начали меня расспрашивать, а я им подробно ничего рассказать не могу", – смеется водитель.

Он похвалил некоторых пассажиров, бывают такие, что приходят и благодарят за то, что он их подождал. Однажды пожилой пассажир, которого подождал Артурас прислал благодарность даже руководству, тогда смс-сообщение с благодарностью ему прислал генеральный директор.