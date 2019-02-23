В Мажейкяй при перекачке газа произошла утечка, горели автомобили и здание

23 февраля, в 18 ч. Мажейкяй, на ул. Лайсвес, 216, на территории ЗАО Meta Engineering при перекачке газа из автомобиля-газовоза ЗАО Naftos dujos в автомобиль-газовоз ЗАО Meta Engineering произошла утечка и начался пожар.

Сообщение о происшествии поступило в 18.07 ч.

По номеру 112 сообщили, что в Мажейкяй что-то горит на ул. Энергетику. Звонившие думали, что горят склады торгового центра, однако потом информацию уточнили, сообщили, что горят автомобили-газовозы, горит и часть здания.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

По предварительным данным, люди во время пожара не пострадали.

Департамент полиции сообщил, что около 19.30 ч. огонь еще не был локализован. На месте происшествия работают многочисленные наряду пожарных: восемь автоцистерн и автомобиль штаба.

По данным BNS, в 20.18 ч. пожар был локализован, он больше не распространялся, проводятся дальнейшие работы.