В соответствии с предложенными правилами, автомойки должны проектировать на расстоянии не меньше 50 м от школ, детских садов, учреждений здравоохранения и жилых домов.
С такой инициативой мэрия выступила, поскольку поступали жалобы жителей.
"Каунасская мэрия постоянно получает жалобы жителей в связи с загрязнениями и шумом", – сообщают авторы проекта.
Сейчас не установлена санитарная зона для автомоек. Предложенное расстояние такое же, какое действует и в случае с автозаправочными станциями.
Это предложение еще должен одобрить городской совет, который проведет заседание на следующей неделе.