В Каунасе рабочие безжалостно обрубили корни дерева

На этой неделе жители Каунаса живут в тревоге. Горожане зафиксировали, как во время реконструкции на аллее Лайсвес жестоко уничтожают растущие там липы. Специалисты подтвердили, что деревьям нанесен необратимый ущерб.

Видео в начале недели появилось в социальной сети. На нем зафиксировано, как рабочие на аллее Лайсвес топором обрубают корни липы. Жители обратились к специалистам по охране окружающей среды, чтобы они оценили нанесенный дереву ущерб.

Ситуация заинтересовала не только инспекторов, но и журналистов. Репортеры Init TV обратились за комментарием к дендрологом Сельскохозяйственной академии университета им. Витаутаса Великого Лине Страйгите, Она сказала, что во время реконструкции деревьям наносит ущерб не только обрубка корней, но и установка железных ограждений, которые не оставляют места для роста корней.

"Эти липы оставили медленно умирать. Мы не сразу это заметим, но и в этом сезоне завянет немало листьев. Когда так сильно повреждены корни, дерево не сможет восполнять нехватку жидкости, у него для этого не будет достаточно корней", – сказала дендролог, заметив, что скоро это дерево придется заменить другим.

Автор видео глава Каунасского национального драматического театра Эгидиюс Станчикас сказал, что такие действия рабочего его удивили. Он даже подумал, что это акт вандализма.

На самом деле приехавшие на место инспекторы установили серьезные нарушения. Департамент охраны окружающей среды информировал портал GRYNAS.lt, что 20 февраля провели осмотр места происшествия.

"Во время осмотра обнаружили фрагменты обрубленных корней, установленную металлическую заготовку для формирования бортиков клумбы. Инспекторы установили, что рабочие обрубили корни одной липы, нанесли дереву серьезный ущерб. 21 февраля инспекторы проверили другой участок аллеи Лайсвес и зафиксировали еще одно аналогичное нарушение. Ответственные лица ЗАО Autokausta свою вину признали, будут составлены протоколы о правонарушении", – сказано в ответе.

По закону за такое нарушение грозит штраф - физическим лицам 60-200 евро, юридическим – 80-300 евро. Кроме того, надо возместить нанесенный природе ущерб.