"Во время обысков у подозреваемых найдено и изъято более 300 000 евро наличных денег. Из них около 200 тыс. евро наличными найдено у подозреваемых в коррупции судей", - говорится в пресс-релизе ССР.
Фамилии судей, у которых найдены деньги, ССР не указывает.
В деле о взяточничестве в среду задержано восемь судей. Пятеро из них арестованы на длительный срок, трое освобождены под расписку о невыезде и отказе от общения с определенными лицами.
В этом досудебном расследовании подозрения в коррупционных преступлениях предъявлены 28 лицам, среди них также - пять адвокатов, мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас, его помощник и другие лица.
Девятнадцать человек арестованы на длительный срок.
По данным досудебного расследования, за различные благоприятные решения судей были обещаны и заплачены взятки, суммы которых колеблются от тысячи до 100 тыс. евро.
В рамках досудебного расследования за два дня сотрудники ССР уже провели допросы более 40 свидетелей, из которых более 20 судей.