Служба госзакупок: договор о строительстве эстакады в Русне должны расторгнуть

BNS ru.DELFI.lt

Литовская дирекция автомобильных дорог должна расторгнуть договор о строительстве эстакады в Русне на 9,46 млн. евро. Договор был заключен с консорциумом компаний Kauno tiltai и Tiltų ekspertų centras, сообщает Служба госзакупок.

По данным службы, дирекция уже после подписания договора внесла другие условия осуществления договора и фактически изменило договор, внеся существенные поправки. Договор о строительстве эстакады на затапливаемом участке дороги Шилуте-Русне был подписан в декабре 2017 года.

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