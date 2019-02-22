Литовская таможня сообщает о новом способе мошенничества

Литовская таможня предупреждает о новом способе мошенничества. В таможню обратилась женщина, которая рассказала, что отдала мошенникам 1000 евро.

По словам пострадавшей, мошенники от имени таможни "выписали" ей счет за посылку. Она заплатила 1000 евро. Однако поскольку никакую посылку так и не получила, обратилась в таможню и узнала, что ее обманули.

Foto: Lietuvos muitinės nuotr.

"К нам обратилась женщина, она искала свою посылку, за которую заплатила "таможне" 1000 евро. Когда она прислала нам якобы выписанный таможней счет, мы обратились в полицию.

Напомним, что таможня никому не рассылает счета за посылки. Люди получают счета при получении посылок на почте (если посылку выслали по почте), а сумму указывают в почтовом извещении. Если посылку выслали через курьеров (DHL, TNT, FEDEX и др.), то налоги включены в декларацию импорта, которую таможенные посредники (или сам человек) заполняют и передают таможне по интернету.

Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам, а если у вас появились подозрения, звоните в таможню по номеру 8 800 900 80", – сообщает Литовская таможня.