Латвийская газета: Инвесторы избавляются от акций Swedbank

Очередной скандал с отмыванием денег в странах Балтии вызвал резонанс не только на местном рынке, но и на противоположном берегу Балтийского моря. Об этом пишет газета Diena.

При появлении сообщений о том, что в Эстонии Swedbank может быть причастен к сделкам с "грязными" деньгами, инвесторы на Стокгольмской бирже начали стремительно избавляться от акций материнского банка. Их цена за сутки упала более чем на 21% - до 166 шведских крон (15,64 евро).

Против Swedbank начато расследование в связи с подозрительными сделками с Danske Bank, который из-за сомнительных операций клиентов из России и стран СНГ уже давно находится под пристальным вниманием надзорных органов. В настоящее время актуальным стал вопрос о подозрительных перечислениях на сумму 40 млрд шведских крон (3,77 млрд евро) между филиалами Danske Bank и Swedbank в период с 2007 по 2015 год.

Опрошенные информационным агентством BNS эксперты заявили, что информация о возможной связи Swedbank c отмыванием денег окажет негативное влияние на весь банковский рынок Балтийских стран.

Президент Swedbank Биргитте Боннесен в среду заявила, что банк не комментирует ситуацию, поскольку у него недостаточно информации. Руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш отметил, что обнародованная на этой неделе информация относится к событиям, которые произошли давно, и Swedbank уже был наказан за нарушения в контроле за сделками клиентов. В 2016 году банк был оштрафован на 1,4 млн евро.