Новый поворот в деле о коррупции: из-под стражи освободили трех судей и одного адвоката

BNS ; Вайдотас Бенюшис ; Ингрида Стенюлене , ru.DELFI.lt

22 февраля из-под ареста отпустили трех судей и одного адвоката, подозреваемых в деле о коррупции в литовских судах, эту информацию подтвердила прокуратура Литвы.

Из-под стражи был освобожден судья Вильнюсского окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасской палаты Административного регионального суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского участкового суда Робертас Райнис и адвокат Ромуальдас Миклюшас. "У них забрали документы, назначили письменную подписку о невыезде", – сказала BNS представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене. Статьи по теме: В суд доставили советника мэра Друскининкай Президент Литвы: правовая система показала, что способна очищаться Суд накануне разрешил взять под стражу 18 подозреваемых по этому делу, из них 5 судей. Всего в деле о коррупции 26 подозреваемых – 8 судей, 5 адвокатов, остальные - связанные с делом люди. Подозревают, что за благоприятные решения судьям обещали и платили взятки, их размеры колеблются от 1000 до 100 000 евро.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Рекомендуем: