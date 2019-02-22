В Вильнюсе проведут реконструкцию улицы Лепкальнё

В Вильнюсе планируют грандиозную реконструкцию инфраструктуры, которая должна улучшить сообщение в городе, особенно для грузового транспорта: мэрия объявила конкурс на реконструкцию перекрестка ул. Лепкальнё, Жирню и Минского шоссе, пишет madeinvilnius.lt.

Транспортная артерия, по которой сейчас проезжает больше 60 000 автомобилей в день будет реконструирована в двухуровневый перекресток. Четыре полосы на ул. Жирню и часть Минского шоссе (всего 800 м) окажутся в тоннеле, над которым разместится регулируемый светофорами перекресток ул. Лепкальнё. На перекрестке построят виадук длиной 23 и шириной 78 м.

"Город растет и расширяется. Мы постоянно улучшаем сообщение, чтобы горожане сталкивались с как можно меньшими проблемами. Реконструкция перекрестка ул. Лепкальнё, Жирню и Минского шоссе займет несколько лет, но обеспечит безопасное и удобное сообщение, снизит заторы, пользу ощутят 20 000 вильнюсцев", – сказал глава города Ремигиюс Шимашюс.

На этом месте обновят пешеходные и велодорожки (2,2 км), оборудуют освещение, остановки, светофоры.

Работы начнутся летом 2019 года. Стоимость проекта – около 30 млн. евро.

Больше 8 млн. евро выделит Вильнюсская мэрия, остальные 22 млн. – правительство. Проект планируют завершить в 2020 году.