Представители правоохраны: расследование дела о коррупции в судах может занять несколько лет

Представители правоохраны сказали, что расследование дела о коррупции в судах может занять несколько лет. 21 февраля суд назначил меры пресечения в виде ареста 18 подозреваемым.

В их числе – пять судей и четверо адвокатов. Еще 8 задержанным назначили другие меры пресечения.

Подозрения были предъявлены и мэру Друскининкай Ричардасу Малинаускасу.

Срок ареста очень разный – от 10 дней до двух месяцев.

Правда, эти решения Вильнюсского участкового суда могут быть обжалованы.

21 февраля мэру Друскининкай Малинаускасу назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, а его советник Айварас Кадзяускас был взят под арест.

Обоих их подозревают в торговле влиянием и подкупе. Всего в деле о коррупции 26 подозреваемых – 8 судей, 5 адвокатов, остальные - связанные с делом люди.

Подозревают, что за благоприятные решения судьям обещали и платили взятки, их размеры колеблются от 1000 до 100 000 евро.