О памятнике в центре Вильнюса: это памятник не писателю, а предателю

Когда Вильнюс избавиться от памятников советского периода? Может, настало время не только скульптуры с Зеленого моста отправить на заслуженный отдых?

Об этом в передаче "День на DELFI" речь шла с депутатом Альгирдасом Сисасом и политологом Камиле Шерайте.

– Памятник Пятрасу Цвирке стоит в самом центре Вильнюса. Что с ним делать?

– K.Ш. На самом деле дискуссии начались несколько лет назад. Сейчас инициирована петиция, которую подписали почти 1000 человек. Я считаю, что на месте этого памятника должен появиться другой исторический символ. Мы должны понять, что этот памятник поставлен не Цвирке писателю, а коллаборанту (предателю, сотрудничавшему с врагами своей родины).

A.С. Мне это напоминает 1968 год, когда в Китае разрушили все памятники, уничтожили всех воробьев, а потом началась катастрофа. Я против такого уничтожения памятников. Мы ведь не будем фальсифицировать историю. Это этап нашей истории – плохой, но он был. Когда я бываю в Вене, вижу там массу памятников людям, и плохим, и хорошим. В Вильнюсе столько пространства, что мы можем установить еще много памятников. Места всем хватит, а мы сначала хотим разрушить.

K.Ш. Это понятно. Социал-демократы всегда склонны забывать историю, чтобы жил миф, что и тогда они работали для Литвы, но я хочу подчеркнуть - не сносить, а заменить символом, решение о котором могли бы принять все вильнюсцы, чтобы он был нам близок и не вызывал никаких сомнений.

– Так что же должно стоять вместо этого памятника, ведь, похоже, нам сложно договориться о подобных вещах?

– K.Ш. Я считаю, решение должны принять вильнюсцы. Например, наши партизаны, которые писали дневники, писали стихи, песни, которые мы и сейчас поем. Почему этот не им памятник? Но лишь сами вильнюсцы могут решить, что должно появиться вместо этого памятника, его должны заменить.

A.С. Камиле правильно говорит, в первую очередь вильнюсцы должны решать, а не петиции надо писать. (…) Когда в Вильнюсе не решаются важные для жителей вопросы, тогда можно найти очень интересные темы. Но ведь большинство больше волнуют другие вопросы. Возможно, это предвыборное шоу.

K.Ш. Это не предвыборное шоу. Одним кажется, что крысы в Вильнюсе - очень большая проблема, другим - мусор. Это так, но история и национальная безопасность всегда будут важными вопросами. Они существенны.

– Но у нас есть и такие памятники, которые оценивают неоднозначно – что с ними делать?

– K.Ш. Как упоминал уважаемый депутат, сейчас инициируют проект закона, цель которого - десоветизация публичных пространств. А как это сделать – отдать право решения вопроса историкам, профессорам, которые могли бы дать свои рекомендации.

– Но, может, пора уже решить вопрос скульптур, которые были сняты с Зеленого моста?

– A.С. Там народ ничего не решал. Господин Ремигиюс Шимашюс решил, что надо снять и снял, сейчас они отдыхают. Если говорить о мнении вильнюсцев, то давайте им интересоваться. Если надо, чтобы там цвели розы – хорошо, я не против, но надо действовать по закону. А сейчас налицо лицемерие. Это было единоличное решение.

– С другой стороны, почему этот вопрос памятников возникает лишь сейчас? Спустя 30 лет?

– K.Ш. Во-первых, этот вопрос надо задать бывшим главам города и властям, почему эти решения не были приняты. Я считаю, это надо было сделать сразу, когда мы начали создавать свое независимое и свободное государство. Я надеюсь, что будущая власть займется этими вопросами.

DELFI напоминает, что комиссия Вильнюсской мэрии предлагает убрать памятник Пятрасу Цвирке, стоящий в центре города, поскольку писатель сыграл свою роль в деле установления советской власти во время Второй мировой войны. В 1940 году, когда СССР оккупировал Литву, Цвирка вступил в Компартию, был депутатом марионеточного сейма, помог установлению в Литве советской власти.